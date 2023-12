Wetter Ludwigshafener Lichterzauber vom Rhein-Hochwasser betroffen

Ludwigshafen · Wegen drohendem Hochwasser müssen die am Rheinufer aufgebauten Elemente des „TWL Lichterzaubers“ in Ludwigshafen weichen. Sowohl der acht Meter lange Schriftzug „I love LU“ als auch die begehbare Weihnachtskugel werden abgebaut, wie die Kongress- und Marketing-Gesellschaft der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz am Mittwoch mitteilte.

Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld. Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Der Schriftzug erhalte auf dem Ludwigsplatz einen Ausweichplatz, und die große Weihnachtskugel werde ab dem Wochenende vor dem Gebäude der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) zu sehen sein, hieß es. Das Ende November begonnene Lichtspektakel läuft in Ludwigshafen noch bis zum 27. Januar 2024. © dpa-infocom, dpa:231213-99-280290/2

(dpa)