Ludwigshafen: Webcam an der Baustelle Hochstraße Süd

Ludwigshafen Mit Hilfe einer neu installierten Kamera können Interessierte die Baustelle an der zum Abriss freigegebenen Hochstraße Süd in Ludwigshafen künftig selbst in Augenschein nehmen. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) stellte die Webcam am Dienstag vor.

