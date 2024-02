Brauchtum Ludwigshafen und Mannheim: Gemeinsamer Fastnachtsumzug

Von den Motivwagen lasse er sich überraschen. „Wir haben an alle appelliert, sich an die Gepflogenheiten zu halten, was heute akzeptabel ist und was nicht“, betonte Keimes. Er habe aber keine Kenntnisse, dass ein unpassendes Motiv gezeigt werden soll. „Es gibt eine Schlusskontrolle, wenn sich alles für den Zug aufstellt. Wir glauben aber, dass alle sich dem bewusst sind.“ Der Umzug startet um 13.11 Uhr durch die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz. Ihr Spektakel richten die Narren im Wechsel diesseits und jenseits des Rheins aus.