Ludwigshafen nennt Regeln für Weihnachten und Jahreswechsel

Ludwigshafen Wegen hoher Corona-Infektionszahlen erlässt die Stadt Ludwigshafen eine aktualisierte Allgemeinverfügung, die die Zeit um die anstehenden Feiertage und den Jahresbeginn umfasst. Für die Weihnachtstage bestehe eine Ausgangsbeschränkung zwischen Mitternacht und 5.00 Uhr - analog zu Bestimmungen des Bundes und der Länder, teilte die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz am Freitag mit.

An Silvester und Neujahr gelte eine Ausgangsbeschränkung von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr. Zudem gelte etwa ein Feuerwerksverbot auf öffentlichen Plätzen sowie eine Maskenpflicht. Die Verfügung tritt am 21. Dezember in Kraft und ist vorerst bis 10. Januar 2021 gültig.