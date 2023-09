Kommunen Ludwigshafen: Beschluss Helmut-Kohl-Allee „großer Schritt“

Bis 2031 soll die marode Hochstraße Nord in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz abgerissen und durch eine neue Brücke über die Gleisanlagen und eine mehrspurige ebenerdige Straße ersetzt werden. Helmut-Kohl-Allee - so soll diese rund 860 Meter lange Verbindung als posthume Würdigung für den langjährigen Bundeskanzler dann heißen.