Ludwigshafen beschließt mehr Coronavirus-Vorsorgemaßnahmen

Der Eingangsbereich des Wilhelm-Hack-Museums in Ludwigshafen. Foto: Ronald Wittek/dpa.

Ludwigshafen Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 hat die Stadt Ludwigshafen weitere Vorsorgemaßnahmen beschlossen. So bleibe von diesem Donnerstag an ein Teil der Einrichtungen wie etwa das Wilhelm-Hack-Museum und das Theater im Pfalzbau vorerst geschlossen, wie die Kommune am Mittwoch mitteilte.



