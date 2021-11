Ludwigshafen: 2,1 Millionen Euro im Lotto gewonnen

Geldscheine liegen auf einem Tisch. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Ludwigshafen/Koblenz Ein Lottospieler oder eine Lottospielerin aus Ludwigshafen hat in der Lotterie Glücksspirale 2,1 Millionen Euro gewonnen. Noch sei der Glückspilz nicht bekannt, teilte Lotto Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz am Montag mit.

Der Gewinner hatte neben der Hauptlotterie 6 aus 49 auch an der Zusatzlotterie teilgenommen. Seine sieben Ziffern entsprachen exakt der am Samstag gezogenen Zahlenfolge. Aus einem Einsatz von 27,40 Euro hat die unbekannte Person damit einen großen Gewinn gemacht: Sie könne nun zwischen 2,1 Millionen Euro mit sofortiger Auszahlung oder monatlich 10.000 Euro für die kommenden 20 Jahre wählen. Beide Optionen seien steuerfrei.