Luchse fühlen sich wohl im Wald: EU-Projekt abgeschlossen

Mainz Vor sechs Jahren startete ein EU-Projekt zur Wiederansiedlung des Luchses im Pfälzerwald. 20 Tiere wurden seitdem ausgewildert und mindestens 18 Jungtiere wurden geboren. Umweltministerin Spiegel spricht von einer „Erfolgsgeschichte für den Artenschutz“.

Sechs Jahre nach dem Start eines EU-Projekts zur Wiederansiedlung des Luchses im Pfälzerwald und in den Nordvogesen hat Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) eine positive Abschlussbilanz gezogen. „Die Wiederansiedlung der bedrohten Luchse im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen ist eine Erfolgsgeschichte für den Artenschutz“, erklärte die Ministerin am Samstag auf einer Abschlussveranstaltung des EU-Life-Projekts. Mittlerweile habe sich ein neuer Populationskern im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen gebildet. In der Region, in der die Tiere einst natürlich verbreitet, dann aber ausgerottet worden seien, hätten sie sich neu etabliert.