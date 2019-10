LTE-Mobilfunk in Rheinland-Pfalz deckt 91 Prozent Fläche ab

Mainz Nach dem Bau von 63 weiteren Mobilfunkmasten in Rheinland-Pfalz seit Januar decken die Netze der Betreiber jetzt zusammen 91,1 Prozent der Landesfläche ab. Diese Zahl nannte Kai Höhmann vom TÜV Rheinland am Dienstag nach dem zweiten „Runden Tisch Mobilfunk“ von Landesregierung und Mobilfunkbetreibern.

Ende Juli hatten nach einem vom TÜV Rheinland erstellten Statusbericht des „Runden Tischs Mobilfunk“ 98,3 Prozent der Haushalte in Rheinland-Pfalz eine LTE-Anbindung durch mindestens einen der drei Mobilfunkanbieter Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica. Es sei in diesem Jahr zu deutlichen Verbesserungen in grenznahen Regionen gekommen sagte die Medien- und Digitalbeauftragte der Landesregierung, Heike Raab. „In der Südpfalz kann es noch besser werden“, räumte sie ein.