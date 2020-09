LSB Rheinland-Pfalz nicht bei „Wochen der Demokratie“

Mainz Der Landessportbund Rheinland-Pfalz ist wegen der Teilnahme eines AfD-Vertreters von der Zusage zurückgetreten, die „Koblenzer Wochen der Demokratie - Wozu Demokratie?“ zu unterstützen. Dies gelte auch für das vom LSB in Rheinland-Pfalz umgesetzte Bundesprogramm „Integration durch Sport“, teilte der Landessportbund am Dienstag.

Hintergrund der Absage sei die Teilnahme des stellvertretenden AfD-Landesvorsitzenden und -Landtagsabgeordneten Joachim Paul an den „Wochen der Demokratie“. Sie entspreche der Haltung des LSB, sich nicht an Veranstaltungen zu beteiligen, „die Vertreter antidemokratischer, rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien und Gruppierungen die Möglichkeit bieten, rechtspopulistische Inhalte zu artikulieren und zu legitimieren“, hieß in der Mitteilung.