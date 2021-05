Lottotipper aus Frankenthal gewinnt 1,5 Millionen Euro

Spielscheine der Lotto Toto GmbH werden ausgefüllt. Foto: Jens Wolf/zb/dpa/Symbolbild

Koblenz Ein Lottospieler aus dem Raum Frankenthal hat knapp 1,5 Millionen Euro gewonnen. Die Tipps auf dem Spielschein im Spiel 77 landeten bei der Ziehung am Mittwochabend einen Volltreffer, wie die Lotto Rheinland Pfalz GmbH am Donnerstag in Koblenz mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Tippschein sei ohne Kundenkarte in einer Lotto-Annahmestelle im Raum Frankenthal abgegeben worden. Der Einsatz hatte demnach bei 16,10 Euro gelegen. Der Inhaber der Spielquittung müsse sich nun bei Lotto Rheinland-Pfalz melden, um den Gewinnanspruch geltend zu machen. Es wäre der fünfte Lotto-Millionär in Rheinland-Pfalz dieses Jahr.