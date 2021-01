Lottospieler aus der Eifel gewinnt eine Million Euro

Ein Mann füllt einen Lottoschein aus. Foto: Inga Kjer/dpa/Archivbild

Koblenz Gleich zum Jahresstart 2021 hat ein Lottospieler im Eifelkreis Bitburg-Prüm eine Million Euro gewonnen. Am 23. Dezember 2020 waren alle 250 000 Lose der vierten Auflage der rheinland-pfälzischen Lotterie „Neujahrs-Million“ ausverkauft, wie Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz am Montag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa