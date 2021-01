Lotto verbucht im Corona-Jahr 2020 deutliches Umsatzplus

Koblenz Lotto Rheinland-Pfalz beschert nicht nur vielen Tippern einen Geldsegen, sondern freut sich auch über die eigenen Erlöse. Im ersten Jahr der Pandemie sind sie gestiegen. Warum?

Auch in Seuchenzeiten investieren viele Rheinland-Pfälzer ins staatliche Glücksspiel: Im Corona-Jahr 2020 hat die Landeslottogesellschaft ein deutliches Umsatzplus verbucht. Die Erlöse aller Lotterien und der Sportwette Oddset stiegen um 12,7 Prozent auf rund 423,2 Millionen Euro, wie Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz mitteilte. „Das ist das beste Ergebnis seit 2008“, erklärte Lotto-Chef Jürgen Häfner. Damals hatte der Umsatz 425,1 Millionen Euro betragen. Den Gewinn im Jahr 2020 will Lotto Rheinland-Pfalz erst im Spätsommer 2021 mitteilen.