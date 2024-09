Glücksspiel Lotto Rheinland-Pfalz zufrieden mit Bilanz 2023

In genau dieser Lotterie schrumpften die Umsätze 2023 allerdings um knapp zwei Prozent auf rund 187 Millionen Euro. Beim Eurojackpot stiegen die Umsätze aber deutlich an - um neun Prozent auf rund 102 Millionen Euro. „Die Gründe dafür liegen zum einen in der Einführung einer zweiten Ziehung am Dienstagabend, zum anderen in einigen Jackpotphasen mit dem möglichen Maximalgewinn von 120 Millionen Euro“, schrieb Lotto Rheinland-Pfalz.