Lotto Rheinland-Pfalz: Zahlen zum Geschäftsjahr 2018

Lottokugeln liegen in einem Ziehungsgerät. Foto: Arne Dedert/Archiv.

Koblenz Wie viel hat Lotto Rheinland-Pfalz 2018 verdient? Die Glücksspielgesellschaft will heute an ihrem Stammsitz in Koblenz unter anderem den Gewinn in ihrem Jubiläumsjahr mitteilen. Sie hat 2018 ihr 70-jähriges Bestehen gefeiert.

Aufsichtsratschef und Finanzstaatssekretär Stephan Weinberg (SPD) sowie Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner wollen die Details des vergangenen Geschäftsjahrs beleuchten.