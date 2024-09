Glücksspiel Lotto Rheinland-Pfalz stellt Bilanz vor - Umsatz gesteigert

Lotto Rheinland-Pfalz hat 2023 etwas mehr Umsatz gemacht als im Vorjahr. Er stieg um 1,3 Prozent auf 418 Millionen Euro, wie die Lottogesellschaft mitteilte. Am Donnerstag (10.30 Uhr) stellt sie in Koblenz die Bilanz für das vergangene Jahr ausführlich vor - und blickt dabei auch auf die Lotto-Gewinner. Den größten Geldbetrag sicherte sich demnach ein Lottospieler aus der Pfalz mit rund 9,9 Millionen Euro in der Lotterie 6aus49.