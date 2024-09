Glücksspiel Lotto Rheinland-Pfalz mit weniger Gewinn aber mehr Umsatz

An die Menschen in Rheinland-Pfalz wurden laut Lotto rund 200 Millionen Euro ausgeschüttet. „Es gab 58 Gewinne über 100.000 Euro, acht weitere sogar über der Millionengrenze“, hieß es. 2022 konnten sich den Angaben zufolge neun Menschen in Rheinland-Pfalz über Millionengewinne freuen - exakt so viele wie 2021. Den höchsten Gewinn sicherte sich im vergangenen November ein Lottospieler aus der Pfalz: Er gewann rund 9,9 Millionen Euro beim Lotto 6aus49.