Lotsenstelle bei Innovationen zum autonomen Fahren helfen

Volker Wissing (FDP), Verkehrsminister von Rheinland-Pfalz, spricht auf der Fachveranstaltung "We move it". Foto: Andreas Arnold.

Mainz Eine Lotsenstelle soll in Rheinland-Pfalz künftig Unternehmen unter anderem bei der Genehmigung von Tests zum autonomen Fahren helfen. Das kündigte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) am Montag bei der Eröffnung einer Fachveranstaltung zum Thema autonomes Fahren in Mainz an.

„Nur dort, wo Technologien entwickelt, erprobt und eingesetzt werden, siedeln sich Forschung und Entwicklung sowie die Industrie an - das bedeutet Wertschöpfung und Arbeitsplätze“, sagte der Minister.