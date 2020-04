Loreley-Kliniken schließen Ende September

Die Loreleykliniken in St. Goar und Oberwesel, hier das Gebäude in Oberwesel. Foto: Thomas Frey/dpa.

St.Goar/Oberwesel Es ist beschlossen: Die Loreley-Kliniken schließen an beiden Standorten. Nun hoffen die Gesellschafter, mit Geld aus dem Krankenhausstrukturfonds unter anderem einen Sozialplan für die Mitarbeiter zu finanzieren.

Noch bis zum 30. September soll der Betrieb in den Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel weitergehen - dann ist Schluss. Das sei das Ergebnis einer Sitzung der Gesellschafter am Donnerstag gewesen, teilte ein Sprecher des Krankenhaus- und Altenheimkonzerns Marienhaus mit. Dieser ist der Mehrheitsgesellschafter der Kliniken.