Bahnverkehr Lokführer-Streik offiziell beendet - noch Einschränkungen

Nach dem Ende des erneuten Lokführerstreiks am Freitagmittag sind auch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zunächst noch Einschränkungen zu erwarten. „Im Regional- und S-Bahnverkehr in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weiten wir das Angebot bis zum Tagesende nun schrittweise wieder aus“, sagte eine Bahnsprecherin am Freitag. Im Fernverkehr bleibe es weiter bei einem Grundangebot. Die Lokführergewerkschaft GDL hatte ihren Streik am Freitag um 13.00 Uhr offiziell beendet.