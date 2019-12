Lokführer-Reserve soll künftig Zugausfälle verhindern

Kaiserslautern Ob Mittelrheinbahn oder Linien ins Saarland: Immer wieder können Züge nicht mit Fahrern besetzt werden - Verbindungen fallen aus. Bei der Vergabe von Bahnstrecken sind nun strengere Vorgaben geplant. Bleibt das Problem, dass es zu wenig Triebfahrzeugführer gibt.

Angesichts der Zugausfälle wegen fehlender Lok- oder Triebfahrzeugführer in Rheinland-Pfalz sollen bei künftigen Vergaben von Strecken neue Vorgaben gemacht werden. Vorgesehen ist eine Art Personalreserve - Betriebsreserve genannt - sowie eine Ausbildungsquote, wie ein Sprecher des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz (SPNV) Süd am Donnerstag in Kaiserslautern erklärte. Darüber sei sich die Verbandsversammlung des SPNV Süd am Vortag einig gewesen. Details seien noch zu klären, auch mit Akteuren in Nachbarländern. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.