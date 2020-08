Lokale Unwetter in Rheinland-Pfalz und Saarland möglich

Blitze zucken am Himmel. Foto: Ole Spata/dpa/Archivbild

Offenbach Am Dienstag kann es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu Unwettern kommen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, bleibt es zunächst heiß und meist niederschlagsfrei. Ab den Mittagsstunden allerdings können sich einzelne Gewitter bilden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa