Unwetter Lokale Niederschlagsrekorde bei Pfingst-Unwetter gemessen

Eine langfristige Analyse des DWD zeigt, dass Tage mit starken Niederschlägen in den vergangenen 70 Jahren in Deutschland leicht zugenommen haben, besonders im Winter. Im Sommer gibt es gemischte Ergebnisse: Die Anzahl der Regentage nimmt ab, aber die Niederschlagsmenge an den verbleibenden Tagen nimmt zu. Klimaprojektionen legen nahe, dass sich die Tendenz fortsetzen wird. An Tagen mit Starkregen im Sommer wird voraussichtlich mehr Regen fallen. Auch die maximalen Niederschlagsmengen für 1- und 5-Tagesperioden dürften steigen. Zudem zeigen die Modelle laut DWD eine Tendenz zu häufigeren und intensiveren Starkregenereignissen in Zeiträumen unter 24 Stunden.