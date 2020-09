Löwenbaby Lea putzmunter: Aber wo ist der Nashornvogel?

Das bei einem Transport-Unfall gerettete weiße Löwenbaby sitzt bei seiner Ankunft im Reptilium Landau in einer Box. Foto: Reptilium Landau/dpa/Archiv

Kronau/Landau Ein Löwenbaby in einer Holzkiste - die Polizei hatte bei dieser Entdeckung nach einem Unfall auf der Autobahn große Augen gemacht. Offenbar befand sich neben dem kleinen Raubtier auch ein exotischer Vogel im Unfallfahrzeug. Wo der steckt, ist noch unklar.

Das nach einem Transportunfall bei Kronau (Kreis Karlsruhe) gerettete weiße Löwenbaby hat sich gut erholt, fühlt sich in seiner neuen Unterkunft im Reptilienzoo Landau wohl und ist quietschfidel. Das berichtete der stellvertretende Geschäftsführer des Reptiliums, Dominik Bischoff, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Nach seiner Ankunft am Dienstag habe das rund sieben Wochen alte Weibchen erstmal zur Ruhe kommen müssen. „In der Nacht hat es dann schon angefangen, Milch zu trinken und ein bisschen Hackfleisch zu fressen.“ Man habe ihr den Namen Lea gegeben, sagte Bischoff.