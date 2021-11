Lösung im Konflikt um Steinhalle des Landesmuseums in Sicht

Mainz Bis 2024 will der Mainzer Stadtrat in der Steinhalle tagen. Danach ist der Landtag Rheinland-Pfalz zum Ausbau des Plenargestühls bereit. Damit könnte der historische Ort zur Präsentation der römischen Steindenkmäler genutzt werden.

In den nächsten Tagen seien bereits Gespräche zwischen Landtagsverwaltung und Innenministerium geplant, um die Zukunft des Plenargestühls zu besprechen, teilte ein Sprecher mit. Das Innenministerium ist für die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) und damit für die Landesmuseen in Rheinland-Pfalz zuständig. „Die Landtagsverwaltung bietet GDKE und Museum an, das Gestühl auszubauen oder so lange wie gewünscht in der Steinhalle zu belassen“, erklärte der Sprecher.