Lockerungen bei Reisen und in Gastronomie

Blick auf das Fenster einer Shisha-Bar. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz Eine ganze Reihe von Lockerungen der Corona-Auflagen in Rheinland-Pfalz greift von heute an. Sie resultieren aus der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes in Kombination mit mehreren Hygienekonzepten.

Ganz grundsätzlich sind von heute an wieder Treffen von zehn Menschen in der Öffentlichkeit erlaubt, unabhängig davon, aus wie vielen Haushalten sie kommen. Die Gastronomie darf am Abend vor Fronleichnam erstmals wieder bis 0.00 Uhr öffnen, Shisha Bars können ebenfalls ihre Türen wieder aufschließen.