Lockerungen bei Masken und Zugangsregeln im Saarland

Saarbrücken Bund und Länder haben sich auf stufenweise Lockerungen der Corona-Schutzregeln im März geeinigt. Der 4. März ist dafür der nächste Meilenstein. Das Saarland hat seine Verordnung geändert.

Die saarländische Landesregierung lockert Corona-Maßnahmen: Betroffen sind Maskenpflicht, Zugangsregeln, die Begrenzungen bei Veranstaltungen sowie Clubs und Diskotheken. Die Veränderungen an der Corona-Verordnung treten von kommenden Freitag (4. März) in Kraft. Grundlage sind die Beschlüsse von Bund und Ländern von Mitte Februar, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Freitag mitteilte. Bei der Landtagswahl am 27. März gilt in den Wahllokalen die Maskenpflicht und die Einhaltung der Abstandsempfehlung von 1,50 Metern.