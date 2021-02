Lockdown bis 7. März: Grundschulen und Friseure öffnen eher

Mainz Die Corona-Einschränkungen werden auch in Rheinland-Pfalz bis zum 7. März verlängert. Für den Einzelhandel gibt es eine Öffnungsperspektive bei einer Inzidenz von 35. Kritik kommt von der FDP im Land und vom Gaststättenverband Dehoga.

Der Corona-Lockdown soll auch in Rheinland-Pfalz bis zum 7. März verlängert werden. Dies teilte die Staatskanzlei in Mainz am Mittwochabend im Anschluss an die Bund-Länder-Beratungen mit. Grundschulen könnten aber bereits vorher wieder öffnen.