Lockdown: Betrieb in Hochschulen wird deutlich eingeschränkt

Mainz An den Hochschulen in Rheinland-Pfalz wird während des am Mittwoch beginnenden Lockdowns der Betrieb deutlich eingeschränkt. Klausuren und mündliche Prüfungen würden bis zum 10. Januar so weit wie möglich ausgesetzt, teilte das Wissenschaftsministerium in Mainz am Dienstag über die entsprechende Vereinbarung mit den Landeshochschulpräsidenten mit.

