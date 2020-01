Lkw von der Autobahn abgekommen: Fahrer tot

Polizeiblaulicht bei der Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild.

Wörth am Rhein Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 65 bei Wörth am Rhein (Landkreis Germersheim) ums Leben gekommen. Der 44-Jährige war am Dienstagabend in Richtung Karlsruhe unterwegs, als sein Lastwagen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte.

