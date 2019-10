Lkw verliert Diesel: Staus nach Sperrung der Rheinbrücke

Ein Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“. Foto: Patrick Seeger/dpa.

Wörth am Rhein Weil ein Lastwagen sich den Dieseltank aufgerissen hat, ist die Rheinbrücke bei Wörth am Donnerstagmorgen in Richtung Karlsruhe gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, kommt es zu langen Staus im Berufsverkehr.

Rückstaus hätten sich zwischenzeitlich auf der Bundesstraße 9 bis zur Anschlussstelle Jockgrim, auf der Autobahn 65 bis zur Anschlussstelle Kandel-Süd und der Landstraße 540 bis kurz vor Hagenbach gebildet, heißt es.