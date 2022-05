Unfall : Lkw stürzt von Brücke: Fahrer tot

Saarbrücken Ein Lastwagen-Fahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der A620 zwischen Völklingen und Wadgassen ums Leben gekommen. Sein Fahrzeug sei aus ungeklärter Ursache ins Schlingern geraten, durch die Leitplanken gebrochen und von einer Brücke rund acht bis zehn Meter in die Tiefe und auf ein nicht mehr genutztes Gleisbett gestürzt, teilte die Polizei mit.

Die A620 war rund um die Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen zunächst gesperrt. Nachdem ein Statiker hinzugezogen wurde, sei die Autobahn in Richtung Saarbrücken am Abend wieder freigegeben worden. Der Lastwagen müsse mit einem Kran geborgen werden, sagte ein Polizeisprecher. Ob es noch andere Unfallbeteiligte gab, stand zunächst nicht fest.