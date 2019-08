Lkw-Reifen illegal im Wald entsorgt

Wörth am Rhein 18 illegal entsorgte Lkw-Reifen und mehrere Keilriemen hat ein Jäger bei Wörth am Rhein (Kreis Germersheim) gefunden. Der Müll wurde nach Polizeiangaben vom Freitag vermutlich mit einem Last- oder Pritschenwagen dorthin gebracht und auf einem Waldweg abgeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa