Lkw mit geplatztem Reifen löst Flächenbrand aus

Edesheim Weil er mit einem geplatzten Reifen weiterfuhr und so Funken verursachte, hat ein Lastwagenfahrer an der Autobahn 65 einen Flächenbrand ausgelöst. Zunächst geriet am Dienstag nach Polizeiangaben ein Grünstreifen bei Edesheim (Landkreis Südliche Weinstraße) über eine Strecke von rund 300 Metern in Brand.

