Lkw kippt auf A61 um: Vollsperrung

Ein Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ ist an einem Einsatzort zu sehen. Foto: Patrick Seeger/Archivbild.

Rheinböllen/Koblenz Ein mit Split beladener Sattelschlepper ist auf der Autobahn 61 im Hunsrück umgekippt. Im Baustellenbereich zwischen Rheinböllen und Stromberg wurden die Fahrbahnen am frühen Dienstagmorgen in beiden Richtungen blockiert, wie die Polizei in Koblenz mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa