Lkw-Fahrer will alkoholisiert Führerschein abholen

Ein Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Kaiserslautern/Waldmohr Ein Lastwagenfahrer ist betrunken von Waldmohr (Landkreis Kusel) bis Kaiserslautern gefahren, um seinen Führerschein und seine Fahrzeugpapiere bei der Autobahnpolizei abzuholen. Die Beamten hätten dem Mann am Sonntagabend präventiv Führerschein und Fahrzeugpapiere abgenommen, da er auf der Raststätte Waldmohr an der A6 mit 3,24 Promille angetroffen worden sei, teilte die Polizei am Montag mit.

Als der 43-Jährige am Montagmorgen auf der Dienststelle erschien, habe er angegeben, dass er mit einem Taxi gekommen sei. Da der Mann nach Alkohol roch, sei ein weiterer Alkoholtest durchgeführt worden, der 1,24 Promille ergab. Anschließend stellten die Beamten fest, dass der Lkw-Fahrer seinen Lastzug außerhalb des Sichtbereiches des Polizeigebäudes geparkt hatte und mit diesem von der Raststätte Waldmohr bis ins rund 30 Kilometer entfernte Kaiserslautern gefahren war. Gegen den Mann sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Er habe zudem 1000 Euro bezahlen müssen.