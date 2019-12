Lkw-Fahrer vertraut zu sehr auf Navi und fährt sich fest

Die Blaulichter sind auf den Dächern von Polizeifahrzeugen zu sehen. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild.

Edenkoben Weil er seinem Navigationsgerät zu sehr vertraut hat, hat ein 63-jähriger Mann einen Lkw in Edenkoben im Landkreis Südliche Weinstraße festgefahren. Das Fahrzeug wurde am späten Donnerstagabend vom Abschleppdienst befreit, wie die Polizei Edenkoben am Freitag mitteilte.

