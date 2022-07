Verkehr : Lkw-Fahrer übersieht Pannenauto: Zwei Männer verletzt

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Bad Kreuznach Auf einer Bundesstraße bei Bad Kreuznach ist ein Lkw-Fahrer auf ein am Rand stehendes Pannenauto aufgefahren. Beide Fahrer wurden verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach hatte ein 27 Jahre alter Autofahrer am Freitagmorgen auf der B41 in Richtung Autobahn einen Gegenstand überfahren, sodass der Vorderreifen platzte.

Weil sich an der Unfallstelle kein Seitenstreifen befand, hielt der Mann rechts an, der Pkw ragte halb auf die Fahrbahn. Das bemerkte der dahinter fahrende Lkw-Fahrer zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Wagen geriet ins Schleudern und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen. Der 27-Jährige konnte sich selbstständig befreien, er wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Lkw-Fahrer kam vorsorglich in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand den Angaben zufolge erheblicher Sachschaden. Die B41 musste in Fahrtrichtung Autobahn gesperrt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um herauszufinden, wer für den Gegenstand auf der Straße verantwortlich ist.

© dpa-infocom, dpa:220729-99-203660/2

(dpa)