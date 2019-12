Lkw-Fahrer schaut Erotikfilm und fährt Schlangenlinien

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa.

Birkweiler Ein Lkw-Lenker hat während der Fahrt einen Erotikfilm geschaut und ist wegen seiner auffälligen Fahrweise von der Polizei in der Pfalz angehalten worden. Er war am Mittwochabend auf der Bundesstraße 10 bei Birkweiler (Südliche Weinstraße) etwa 16 Kilometer lang „vor Entzückung Schlangenlinien gefahren“, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

