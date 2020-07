Lkw-Fahrer mit mehr als drei Promille gestoppt

Eine Polizeikelle wird in die Höhe gehalten. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Berlin Ein Lkw-Fahrer ist am Samstagmittag mit 3,19 Promille aus dem Verkehr gezogen worden. Nachdem einem Zeugen bereits auf der Bundesstraße 9 die unsichere Fahrweise des 47-Jährigen aufgefallen war, informierte er die Polizei.

Der Zeuge blieb hinter dem Sattelzug und lotste die Beamten per Handy zu dem Lkw. Die Beamten stoppten den Fahrer dann auf der Autobahn 65 in Richtung Landau an der Anschlussstelle Haßloch.