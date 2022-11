Saarbrücken : Lkw-Fahrer gehen mit Hammer und Messer aufeinander los

Saarbrücken Mit Messer und Hammer sind im Saarland zwei Lastwagenfahrer aufeinander losgegangen. Das teilte die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt am Montag mit. Demnach hatte sich ein 41-jähriger Mann auf einem Rastplatz an der lauten Musik seines 36-jährigen Berufskollegen gestört.

Nachdem sich der 41-Jährige in sein Führerhaus zurückgezogen habe, habe der 36-Jährige durch das geöffnete Fenster gegriffen. Der Ältere habe ihm daraufhin mit einem Küchenmesser in die Hand gestochen. Als Reaktion darauf sei der Jüngere zu seinem Fahrzeug gelaufen und habe einen Hammer durch die geschlossene Seitenscheibe des 41-Jährigen geworfen. Der Hammer habe das Fenster der Beifahrerseite durchbrochen und sei in der Seitenscheibe eines Sportwagens gelandet, hieß es.