Lkw fährt sich in Unterführung fest: Hausfassade beschädigt

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Trier Ein Lkw hat sich in Trier in einer Unterführung festgefahren und Teile eines darüber gelegenen Mehrfamilienhauses zum Einsturz gebracht. Es fehlten Teile der Fassade, teilten Polizei und Feuerwehr am Mittwoch mit.

