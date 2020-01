Lkw fährt auf Stauende auf: Mehrere Verletzte

Ein Polizeiauto warnt mit dem Schriftzug "Unfall" vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild.

Irrel Bei einem Unfall mit sechs Fahrzeugen in der Eifel sind am Dienstagmorgen mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach fuhr ein Lkw-Fahrer bei Irrel (Eifelkreis Bitburg-Prüm) in ein Stauende und schob fünf Autos ineinander.

