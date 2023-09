Verbraucher LKA warnt vor betrügerischen Shopping-Portalen

Auf fragwürdigen Seiten könne zudem oftmals nur per Vorkasse gezahlt werden, hieß es. Die Verbraucherzentrale bietet einen sogenannten Fake-Shop-Finder an, der Internetseiten auf ihre Seriosität prüft. Wer auf ein betrügerisches Angebot hereingefallen ist, solle sich mit seiner Bank in Verbindung setzen, um die Zahlung rückgängig zu machen. Zudem sollten Betroffene eine Anzeige bei der Polizei stellen.