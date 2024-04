Katastrophen LKA-Leiter: Große Herausforderungen bei Ermittlungen

Das Ausmaß des Verfahrens zur Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 hat die Ermittler vor große Schwierigkeiten gestellt. „Das Ermittlungsverfahren war wie kein anderes geprägt von erheblichen Herausforderungen“, sagte der Leiter des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz, Mario Germano, am Donnerstag in Koblenz. „Nämlich Ermittlungen in einem von der Naturkatastrophe gezeichneten und teilweise zerstörten Gebiet zu führen. Die Menschen, die wir vernehmen mussten, waren zum Teil stark traumatisiert.“