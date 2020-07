LKA in Baden-Württemberg ermittelt nach Bombendrohungen

Eine Frau geht am Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA) vorbei. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild

Mainz Nach den Bombendrohungen auf Rathäuser und Justizgebäude in Mainz und mehreren anderen deutschen Städten hat das Landeskriminalamt in Baden-Württemberg die Federführung der Sachbearbeitung übernommen.

Die meisten Drohschreiben seien in Baden-Württemberg eingegangen, begründete dies eine Sprecherin des Innenministeriums in Mainz am Mittwoch. Einzelheiten zu dem oder den Absendern der Drohungen waren zunächst weiter unklar.