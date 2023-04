Personalie Littig wird neuer Staatssekretär im Integrationsministerium

Profit habe mitgeteilt, es sei ihm nicht mehr möglich, das Amt mit der notwendigen Kraft weiter auszuüben, teilte die Staatskanzlei am Montag in Mainz mit. Der 46 Jahre alte Jurist gab gesundheitliche Gründe für seinen Rückzug an. Er war seit Mai 2021 Staatssekretär. „David Profit hat sich insbesondere in der Fluchtaufnahme nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine sowie als Landesbeauftragter für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Geschlechtsidentität für das Land verdient gemacht“, sagte Binz. Wer Littig als Leiter des Büros der Ministerin nachfolgt, war noch unklar.