Lisa Wagner und Janina Fautz ermitteln in der Pfalz

Landau in der Pfalz Millionen Fernsehzuschauer kennen die Schauspielerinnen Lisa Wagner und Janina Fautz aus beliebten ZDF-Krimis. Die 42-jährige Wagner spielte bis zum Januar dieses Jahres Kommissarin Heller in der gleichnamigen Krimireihe.

Janina Fautz (26) stellt im Münster-Krimi „Wilsberg“ die Rollstuhlfahrerin Merle dar. Es gibt nicht viele, die wissen, was die zwei Frauen gemeinsam haben: Sie sind beide in der Pfalz aufgewachsen. Fautz lebt noch heute in Speyer. Was liegt da näher, als zusammen einen pfälzischen Regionalkrimi zu machen? Das dachte sich zumindest der Südwestrundfunk und engagierte das Duo für den ARD-„Radio Tatort“.

Fautz und Wagner ermitteln im Hörspielkrimi „Terrorvögel“ in der Polizeidirektion in Landau, teilte der SWR am Mittwoch mit. Nelly verunglückt tödlich beim Vogelbeobachten, ihr Bruder Jonas stirbt an einem rätselhaften Virus. Und dann taucht auch noch das Logo von Öko-Terroristen auf. Was haben die gewaltbereiten Tierschützer vor?