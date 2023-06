Auszeichnung Lisa Kohl aus Luxemburg bekommt Kunstpreis Robert Schuman

Preisträgerin Kohl ist in der Ausstellung mit Foto- und Filmarbeiten sowie einer Installation vertreten. Laut Mitteilung beschäftigt sie sich unter anderem mit den Themen Krieg, Flucht und Vertreibung. Kohl studierte an den Kunstakademien La Cambre in Brüssel und an der Burg Giebichenstein in Halle an der Saale. Sie lebt und arbeitet in Luxemburg und Berlin. 2025 werde das französische Metz die Ausstellung ausrichten, hieß es.