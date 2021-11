Linken-Vorsitzender: Spaniol als Spitzenkandidatin

Das Logo der Partei Die Linke. Foto: Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die Linken im Saarland werden nach Ansicht ihres Landesvorsitzenden Thomas Lutze voraussichtlich mit Barbara Spaniol als Spitzenkandidatin in der Landtagswahlkampf ziehen. „Es ist relativ sicher, dass bei uns Barbara Spaniol auf Platz eins kandidiert“, sagte Lutze am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

Die Landesliste für die Wahl am 27. März 2022 soll an diesem Sonntag (21. November) bei einer Mitgliedersammlung in Homburg-Erbach aufgestellt werden.

Spaniol (58) sei eine Landtagsabgeordnete mit langjähriger Erfahrung. Sie sei bei der Linke „die Nummer eins, was die Landespolitik angeht nach (Oskar) Lafontaine“, sagte Lutze. Lafontaine, Fraktionschef der Linke im Landtag, hat nach der Bundestagswahl bereits angekündigt, bei der Landtagswahl nicht mehr zu kandieren. Als Grund gab er den Wiedereinzug von Lutze in den Bundestag an, dem er betrügerische Machenschaften bei der Akquise von Mitgliedern vorwirft.

Lutze, seit 2009 Mitglied im Bundestag, hat jegliche Vorwürfe bestritten. Zur Entscheidung von Lafontaine (78), bei der Wahl im Saarland nicht mehr anzutreten, sagte er: „Ich habe Respekt vor seiner Entscheidung. Ich kann nur sagen, dass ich seine Arbeit und sein Auftreten sehr hochschätze.“